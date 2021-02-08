Hyundai опровергла планы совместного производства электромобилей с Apple

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. не ведет переговоров с американской Apple Inc. о производстве автономных электромобилей.

"Мы не ведем переговоров с Apple о развитии автономных автомобилей", – заявили в компании изданиют MarketWatch, передает Интерфакс-Украина.

При этом Hyundai отмечает, что обсуждает производство автономных электромобилей с несколькими потенциальными партнерами, но еще не принял решения.

Сообщения о планах производства электромобилей Apple на заводе Kia Motors Corp., которая контролируется Hyundai, в штате Джорджия появились на прошлой неделе. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что Apple приостановила переговоры с Hyundai и Kia, поскольку американская компания была недовольна тем, что информация о секретных переговорах попала в СМИ.

Hyundai объявила о переговорах с Apple в начале января, отметив, однако, что они находятся на ранней стадии.

Акции Hyundai в понедельник упали в цене на 5,8%, Kia – на 14,8%.