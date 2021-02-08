ФГИ предложил госорганам освободить помещения 140 детских садов

Фонд госимущества Украины инициирует переезд органов государственной власти из зданий учреждений дошкольного образования для возобновления работы 141 детского сада по прямому назначению.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

"Возобновление функционирования 141 детского сада – это как минимум 14 тыс. новых мест в них без значительных инвестиций со стороны государства", – сказал замглавы ФГИ Денис Кудин.

Как сообщается, ФГИ подготовил предложения для действующих арендаторов зданий учреждений дошкольного образования по переезду в другие объекты государственной собственности. После переезда госорганов детские сады возобновят работу.

Как сообщил ФГИ, после инвентаризации дошкольных учреждений выявлено 141 здание детских садов, используемых не по назначению. Так, в Волынской области 29 таких объектов, в Киеве – 25, в Полтавской области – 17, Одесской – 16. Арендаторами зданий выступают филиалы Государственной службы занятости (12 объектов), Пенсионного фонда (11), отделения образования (10), сельские советы (9), Нацполиция (8), суды (6) и другие.