Бизнес готов самостоятельно закупать вакцину против коронавируса, – Радуцкий

Бизнес готов поддерживать государство и самостоятельно закупать вакцину от COVID-19.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе форума "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве 8 февраля.

"Бизнес не прекращал помогать государству. Я в день получаю пять-шесть писем от бизнеса, который просит дать возможность закупить вакцину для государства. Однако в настоящее время производители вакцин не работают ни с кем, кроме правительства, но постепенно это будет меняться. Украинский бизнес готов закупать вакцину даже для государства, а не для того, чтобы перепродать в аптеке. Как только мы сможем дать бизнесу возможность закупать вакцину, как только производители начнут работать не только с правительством, это будет большой помощью от бизнеса", - сказал Радуцкий, передает Интерфакс-Украина.

"К тому же, многие хотят вакцинироваться за свой счет. И тут также бизнес должен помочь, чтобы на рынке появилась вакцина", - добавил Радуцкий.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что серьезным шагом будет, если продвижение вакцинации будет идти от представителей бизнеса в рамках своего предприятия.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что государственно-частное партнерство является очень важным в процессе вакцинации от COVID-19.

"В вакцинации должно быть государственно-частное партнерство. Надеюсь, что представители бизнеса продолжат поддерживать Минздрав. Они могут сделать это, распространяя позитивный посыл о необходимости вакцинации", - сказала она.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине отметила наличие в стране проблемы с неуверенностью в вакцинации.

"Более 40% медработников выказывали неуверенность, стоит ли вакцинироваться, однако медработники обязаны знать: вакцины безопасны. Нам нужно работать сообща, чтобы остановить сплетни о вакцинации, работать вместе, чтобы построить доверие к вакцинации. В первую очередь, нужно помочь медработникам понять важность вакцинации, чтобы они могли спокойно работали с пациентами", - сказала она.

"Если вакцинация не будет проводиться оперативно и люди заметят, что плохая организация, распределение (вакцины) не срабатывают, это негативно отразится на доверии к кампании", - добавила Сильвандер.