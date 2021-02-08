Пассажиропоток аэропорта "Запорожье" за год сократился на 25%

Международный аэропорт "Запорожье" в 2020 году сократил пассажиропоток до 326 тыс. человек, что на 24,9% меньше, чем было в 2019 году.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк в Facebook.

По словам Буряка, за прошедший год из/в аэропорта было выполнено 2062 рейса.

"Нам удалось показать наименьшее падение пассажиропотока в стране и даже выйти на прибыль в размере 1,5 млн грн. Отмечу, что, несмотря на ситуацию в мире, ни одна авиакомпания не расторгла договора с КП "Международный аэропорт "Запорожье", наоборот, мы не прекращаем работу по открытию новых рейсов", - написал Буряк.

По его словам, в 2021 году планируется открытие из аэропорта "Запорожье" новых рейсов в страны Европы и увеличение количества рейсов в Турцию.

В 2019 году пассажиропоток международного аэропорта "Запорожье" составил 434 тыс. пассажиров, что было на 8,5% больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, в октябре 2020 года начал работу новый терминал международного аэропорта "Запорожье", его пропускная способность - 400 пассажиров в час.

Международный аэропорт города Запорожье имеет две взлетно-посадочные полосы (искусственную и грунтовую). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе. Эксплуатантом аэропорта является коммунальное предприятие "Международный аэропорт Запорожье".