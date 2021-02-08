850 тысяч украинских семей получили "теплых кредитов" на 3,3 миллиарда

За шесть лет существования программы "теплых кредитов" ими воспользовались более 850 тысяч украинских семей и получили 3,3 млрд грн.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

Он отметил, что спрос на энергоэффективные материалы и оборудование активизировал экономику, производственные мощности, реализацию проектов по повышению энергоэффективности.

"За 6 лет в рынок энергоэффективных материалов было инвестировано около 9 млрд грн", – сообщил он.

Кроме того, в результате реализации программы "теплых кредитов" сотни тысяч домохозяйств в Украине уже экономят на оплате коммунальных счетов от 20% до 50% расходов.

Программа "теплых кредитов" действует с октября 2014 года для населения и ОСМД. Программой предусмотрено возмещение из госбюджета в следующих размерах:

20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов для физических лиц;

35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц - владельцев частных домов;

40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК, как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет министров принял решение о продлении в 2021 году программы "теплых" кредитов. Однако, на нее заложено всего 150 млн грн, тогда как в бюджете на 2020 год изначально было предусмотрено 400 млн грн по этой программе.