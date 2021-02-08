НАБУ не смогло доставить в суд главу Окружного админсуда Вовка

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк не доставлен в понедельник, 8 февраля, в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения.

Как сообщили в пресс-службе суда, в связи с тем, что Вовк не был доставлен, суд принял решение о повторном его приводе на заседание по избранию меры пресечения 16 февраля на 14:00, передает Интерфакс-Украина.

В это же день, как ожидается, ВАКС рассмотрит вопрос отстранения Вовка от занимаемой должности.

Как сообщалось, ранее ВАКС удовлетворил ходатайство следствия о принудительном приводе Вовка в суд 8 февраля, поскольку он неоднократно игнорировал заседания суда. Выполнение постановления было поручено подразделениям Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, в конце ноября детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по указанному делу. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.