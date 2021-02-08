Украинцы вновь заняли первое место по получению видов на жительство в Польше

Украинцы заняли первое место по получению новых видов на жительство в Польше в 2020 году.

Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев Польши.

По официальным данным, в настоящее время порядка 460 тысяч иностранных граждан имеют действующий вид на жительство в Польше. За 2020 год их численность увеличилась на 34 тыс. человек. Больше всего новых видов на жительство в 2020 году вновь получили украинцы (29,4 тыс.), на втором месте белорусы (3,2 тыс.), на третьем – грузины (2,4 тыс.), на четвертом –молдоване (1,2 тыс). Большая часть выданных "карт побыту" связана с работой иностранцев – 76%.

По данным в Gremi Personal, большинство желающих получить "карты побыту" в Польше –это молодежь в возрасте 18-40 лет (60%).

"Получение вида на жительство является существенным шагом в процессе интеграции мигрантов в польское общество. Как правило, за ним следуют и другие интеграционные шаги – воссоединение семей, покупка недвижимости, учеба в польских учебных заведениях, ПМЖ и гражданство", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).