Дочерний банк французского Credit Agricole в Украине сократил прибыль вдвое

"Креди Агриколь Банк" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 927,3 млн грн.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января 2021 года составил 17,8%.

Как сообщалось, чистая прибыль "Креди Агриколь Банк" по итогам 2019 года составила 1,73 млрд грн, что на 18% или на 267 млн грн больше, чем за 2018 год.

Креди Агриколь Банк" (ранее – "Индэкс-Банк") основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года "Креди Агриколь Банк" по размеру общих активов занимал 11 место (47,69 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.