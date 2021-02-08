ЕЭК начала повторное расследование в отношении украинских стальных труб

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала повторное антидемпинговое расследование в отношении обсадных, насосно-компрессорных, нефтепроводных, газопроводных стальных труб и труб общего назначения диаметром до 820 мм из Украины.

Основанием для расследования указано обращение трубных предприятияй ЕАЭС, передает Интерфакс-Украина.

"Антидемпинговая мера направлена на устранение недобросовестной конкуренции, сбалансированно учитывает интересы производителей и потребителей ЕАЭС и, как следствие, способствует стабильному функционированию трубного рынка ЕАЭС. Учитывая сохраняющуюся угрозу демпинга в рамках проводимого расследования, будет оцениваться угроза возобновления причинения ущерба производителям. В случае подтверждения этой ситуации, решение по итогам нашей работы позволит сохранить стабильность на рынке трубной продукции", – заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как сообщалось, антидемпинговые меры были введены в июне 2011 года, а в июне 2018 года продлены до июня 2021 года.

Антидемпинговые пошлины на украинские обсадные трубы были установлены (и действуют в настоящее время) в размере 18,9% от таможенной стоимости, на насосно-компрессорные трубы - 19,9%, а на нефтепроводные, газопроводные и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм - 19,4%.

В октябре 2020 года департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК начал повторное антидемпинговое расследование против импорта труб из нержавеющей стали из Украины, инициаторами которого выступили заводы группы ЧТПЗ ("Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и группы "ТМК" ("ТМК-Инкос" и "Волжский трубный завод").