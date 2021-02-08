Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты на 14 миллиардов с дисконтом 96%

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 31 марта пул активов трех банков ("ВТБ Банк", "Родовид Банк" и КБ "Финансовая инициатива".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги пройдут на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN) по голландской модели аукциона.

Пул состоит из 1 440 активов, среди которых 128 прав требования по кредитным договорам, 9 объектов недвижимости в Днепропетровской области, 10 имущественных прав по векселям, остальные – дебиторская задолженность.

В обеспечении по договорам – промышленная и жилая недвижимость, оборудование, промышленные производственные и перерабатывающие хозяйства, земельные участки, имущественные права и тому подобное.

Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула составляет 13,9 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам – 8 лет. По многим кредитам продолжаются судебные дела, по 51 кредитному договору открыты производства Государственной исполнительной службы, а по 14 – уголовные дела.

Стартовая цена пула составит 503,4 млн грн.

"Эти активы ранее уже неоднократно выставлялись на продажу, как индивидуально, так и в составе пулов, но пока не было желающих их купить", – отмечается в сообщении Фонда.