Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты на 14 миллиардов с дисконтом 96%
Как сообщает пресс-служба Фонда, торги пройдут на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN) по голландской модели аукциона.
Пул состоит из 1 440 активов, среди которых 128 прав требования по кредитным договорам, 9 объектов недвижимости в Днепропетровской области, 10 имущественных прав по векселям, остальные – дебиторская задолженность.
В обеспечении по договорам – промышленная и жилая недвижимость, оборудование, промышленные производственные и перерабатывающие хозяйства, земельные участки, имущественные права и тому подобное.
Общая сумма задолженности по кредитам в составе пула составляет 13,9 млрд грн. Средняя просрочка по кредитам – 8 лет. По многим кредитам продолжаются судебные дела, по 51 кредитному договору открыты производства Государственной исполнительной службы, а по 14 – уголовные дела.
Стартовая цена пула составит 503,4 млн грн.
"Эти активы ранее уже неоднократно выставлялись на продажу, как индивидуально, так и в составе пулов, но пока не было желающих их купить", – отмечается в сообщении Фонда.