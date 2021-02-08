Одесский аэропорт сократил пассажиропоток за год на 58%

Международный аэропорт "Одесса" в 2020 году сократил пассажиропоток до 698,7 тыс. пассажиров, что на 58% меньше, чем в 2019 году.

Об сообщается на сайте аэропорта, в том числе в прошлом году было обслуждено 546,89 тыс. пассажиров международных рейсов, что на 61% меньше от объема 2019 года.

Пассажиропоток на внутренних рейсах составил 151,82 тыс человек (снижение на 48%).

В целом за прошлый год аэропорт обслужил 9 332 рейсов, что на 44% меньше, чем в 2019 году. Из них 6 005 международных (падение на 51%) и 3 327 – внутренних (снижение на 12%).

Как сообщалось, международный аэропорт "Одесса" в 2019 году обслужил 1,69 млн пассажиров, что на 17,1% больше, чем за 2018 год.