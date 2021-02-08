Полиция обнаружила схему реализации поддельных водительских удостоверений на 20 миллионов в год
Как сообщает Департамент киберполиции, фигуранты расследования продавали поддельные удостоверения водителя европейского образца без прохождения экзаменов за 43 тыс. грн за штуку, а ежегодный доход злоумышленников достигал около 20 млн грн.
Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Он также создал сall-центр, к работе в котором привлек около 20 работников.
"Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти сотрудник "компании", – отмечается в сообщении.
По данным следствия, вместо этого организаторы схемы просто изготавливали удостоверения, используя поддельные печати. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.
По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. По их итогам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца.
В рамках расследования дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения.