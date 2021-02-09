В НКРЭКУ допускают нарушения на всех ТЭС с низким запасом угля

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует завершить внеочередные проверки тепловых генкомпаний (ГК ТЭС) из-за критически низких запасов угля на их складах в пятницу, 12 февраля.

По предварительным данным, НКРЕКУ допускает занижение запасов на всех компаниях, сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

"Предварительные выводы: возможно, все без исключения компании имели заниженные запасы угля", – сказал Тарасюк в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, это первая в истории регулятора проверка лицензионных условий производителей электроэнергии относительно обязательства иметь необходимые резервы топлива, которую Тарасюк объяснил "кричащей ситуацией" в энергосистеме.

"Историческим запасами топлива занималось Минэнерго. Но в этом году ситуация кричащая, когда среди зимы мы получаем обращение "Укрэнерго" относительно того, что запасы угля критически низкие", – разъяснил глава регулятора.

При этом он отметил, что требование иметь минимальные запасы топлива, размер которых определяется Минэнерго, является прямой нормой профильного закона и лицензионных условий производителей электроэнергии.

Тарасюк уточнил, что наказанием за нарушение этих условий может быть как штраф, так и лишение лицензии, подчеркнув относительно последнего, что это очень серьезный шаг.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Такого в истории не было. Это будет означать прекращение производства электроэнергии. Это последняя мера. Но тем не менее всем стоит помнить, что она предусмотрена", – заявил Тарасюк.

Вместе с тем глава комиссии подчеркнул, что регулятор будет подходить к проверке взвешенно и всесторонне, и проанализирует поведение генерации, обратив внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера "Укрэнерго" на загрузку по причине аварийного ремонта. При этом он допустил такие действия нежеланием использовать газ в условиях недостаточного количества угля.

"Мы проанализируем, почему частные компании, у которых нет угля, но они не хотят жечь дорогой газ, внезапно выпадают в ремонт. Мы учтем то, что "Центрэнерго" этого не делает, работает на газу, чем помогает энергосистеме", – отметил глава НКРЭКУ, подчеркнув, что это пока предварительная информация, полученная в ходе проверки.

Со своей стороны глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ефире программы отметил, что с 15 января ожидается подключение к сети энергоблока №2 Хмельницкой АЭС, что должно положительно сказаться на энергоснабжении. При этом он подчеркнул, что энергостема уже преодолела первый пик значительного похолодания без ограничения потребителей, и выразил убежденность, что так же будет сейчас и в дальнейшем.

"Сейчас у нас снова период холодов. И мы не ожидаем и не прогнозируем никаких отключений энергоснабжения", – сказал он. Вместе с тем, руководитель системного оператора отметил, что рассчитывает на работу ТЭС на газу и гидроресурсы.

Как сообщалось, в этом же эфире "Свободы слова" Кудрицкий заявил, что прохождение нынешнего осенне-зимнего периода ознаменовалось работой АЭС на пониженной мощности, рекордно низкими запасами угля на складах ТЭС и рекордным количеством энергоблоков ГК ТЭС, выведенных в аварийный ремонт.

По его словам, всего в пик потребления таких выведенных в аварийный ремонт энергоблоков было 20, в результате чего недоступная диспетчерам мощность составляла 5,5-6,5 ГВт.

Регулятор в конце января запланировал провести проверки на всех пяти ГК ТЭС ("ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго" и "Донбассэнерго") на основании обращения оператора системы передач НЭК "Укрэнерго" из-за необеспечения генкомпаниями гарантированных запасов угля. В частности, на 19 января 2021 года запасы угля на станциях составляют всего 0,474 млн тонн, что пять раз ниже, чем на аналогичную дату 2020-го (2,375 млн тонн).

"В таких условиях угля на складах ТЭС при ежесуточных расходах 70-75 тыс. тонн хватит менее чем на неделю, что недопустимо в зимний период", – констатировали в "Укрэнерго".