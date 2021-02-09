В бюджет поступили средства за первую игорную лицензию

В Государственный бюджет поступило 23,4 миллиона гривен после выдачи первой лицензии на игорный бизнес.

Об этом сообщил председатель Комиссии по регулированию игорного бизнеса и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый на своей странице в Facebook.

"Действительно историческое событие. Шесть дней назад было принято решение о выдаче первой лицензии. А уже сегодня – казначейство подтвердило получение оплаты в размере 23,4 млн грн", – написал он.

Напомним, КРАИЛ выдала ООО "Спейсикс" лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет. Соответствующее решение комиссии №34 было опубликовано 2 февраля.

"После подтверждения оплаты будет выдана лицензия сроком на пять лет. ООО "Спейсикс" будет иметь права и обязанности, обозначенные в законе и условиях лицензии. Среди них есть соблюдение правил проведения азартных игр, предотвращение распространения лудомании и недопуск к игре лиц, которые не достигли 21-летнего возраста", – говорится в сообщении.

ООО "Спейсикс" зарегистрирован 28 мая 2020 года в Киеве. Размер его уставного капитала составляет 30 млн грн. Глава и конечный бенефициар компании – Сергей Потапов. В Госреестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, "Спейсикс" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".