Аэропорт "Борисполь" начал отменять рейсы из-за непогоды

В Международный аэропорт "Борисполь" задерживается прилет внутренних и международных рейсов, еще три – отменены.

Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта.

Так, рейс из Днепра должен был прибыть в 8:20, но ожидается в 11:18; рейсы из Запорожья и Львова должны были приземлиться в 8:30, но ориентировочное время прилета обоих - 10:15; самолет из Днепра был запланирован на 12:40, но ожидается в 14:25. Утренний рейс из Херсона - отменен, передает Укринформ.

Кроме того, в "Борисполь" задерживается прилет международных рейсов из Стамбула, Минска, Хургады, Шарм-Эль-Шейха. Также был отменен прилет и вылет ночного рейса из Анкары.

Также вылет 4 ночных и утренних рейсов из аэропорта "Борисполь" состоялся с задержками ориентировочно на час.

В аэропорту "Киев" задерживается прилет рейса из Запорожья, который был запланирован на 8:40, ориентировочное время прилета - 11:00.