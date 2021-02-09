Шмыгаль обещает новую программу ипотеки под 5%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсирует на первое полугодие 2021 года новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.

Об этом он сообщил во время выступления на Всеукраинского форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", – сказал он, пердает Интерфакс-Украина.

Глава правительства отметил, что Кабинет министров работает над этим совместно с Нацбанком. По словам Шмыгаля, с марта этого года заработает программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к ипотеке и предлагает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", – добавил он.