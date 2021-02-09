Россия запретила ввоз железнодорожных колес из Украины (обновлено)

РФ запретила ввоз из Украины ряда ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов.

Соответствующее постановление правительства от 6 февраля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и дополняет аналогичный документ от 29 декабря 2018 года, передает Интерфакс-Украина.

Речь идет о литых боковых рамах и надрессорных балках для вагонных тележек, а также колесных осях (как в собранном, так и в разобранном виде), колесных парах, самих колесах, а также заготовках для них.

Постановление от 2018 года также запрещает ввоз в РФ этих компонентов, перемещаемых через территорию Украины.

Ранее, как сообщалось, российские вагонные операторы обратились с просьбой не ограничивать импорт железнодорожных колес из Украины.

С соответствующим письмом к российскому правительству обратился Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ; в союз входят "Нефтетранссервис", "Русагротранс", Федеральная грузовая компания, "Трансконтейнер", Первая грузовая компания и другие).

Согласно письму СОЖТ, рынок производства колес в России представляет собой "олигополию с двумя крупнейшими производителями – Evraz Романа Абрамовича и партнеров и Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых, – занимающими более 80% рынка, которые даже при снижении спроса продолжают диктовать ценовые условия".

Напомним, о планах РФ расширить запретный список на импорт железнодорожной продукции из Украины стало известно в конце 2020 года. До сих пор железнодорожной техники в санкционном списке РФ не было.

Украина – основной поставщик железнодорожных колес в ЕАЭС, объем импорта составил в 2019 году $270 млн, в январе-октябре 2020 года – $150 млн. Действие пошлины приостанавливалось почти на год, но в июле возобновилось, при этом ее срок действия истекал 21 января 2021 года.

Крупнейшим поставщиком комплектующих для железнодорожного транспорта в РФ является компания "Интерпайп" Виктора Пинчука. В 2020 год продажи железнодорожной продукции "Интерпайпа" – колес, бандажей, осей и колесных пар – а рынки стран СНГ снизились на 10% – до 84 тыс. тонн, что составило около 44% всех продаж этой продукции.