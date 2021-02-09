Количество полетов в воздушном пространстве Украины снизилось на 54,2%

Общее количество выполненных в январе полетов в воздушном пространстве Украины составило 9 842 рейса. Это на 54,2% меньше, чем в январе 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух"). Так, за обозначенный период было совершено 1 356 внутренних полетов (на 23,9% меньше, чем в 2020 году), 4 624 международных рейса (на 59,9% меньше) и 3 862 транзитных рейса (на 52,8% меньше).

Украинские авиакомпании совершили 2 988 рейса, что на 54,6% меньше, чем в январе 2020 года, а иностранные авиакомпании – 6 854 рейса, что на 54,1% меньше прошлогодних показателей.

"Тенденция по объему авиатрафика за первый месяц текущего года существенно не изменилась, но имеет все основания улучшаться с приближением сезона летней навигации, который начнется с 31 марта", – отметили в "Украэрорухе".

На госпредприятии рассчитывают на стабилизацию пандемической ситуации в мире.

"После активной вакцинации граждан правительства стран начнут отменять ограничения на пересечение границ, повысится мобильность населения, и как результат – спрос на авиаперелеты. Следовательно начнется возобновление расписаний полетов авиакомпаний", – отметил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.