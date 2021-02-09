Ежемесячно Пенсионный фонд выделяет по 68 тысяч на пожизненное содержание судей

По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.

То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда.

В то же время размер средней пенсии по стране – 3 507 грн. Пенсионный фонд насчитывал 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн – те, кто продолжает работать.

По состоянию на 1 января текущего года:

• 74,84% пенсионеров, или 8,33 млн человек, получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3 538,97 грн;

• 13,29%, или 1,48 млн человек, – пенсию по инвалидности, средняя выплата которой составляет 2 859,48 грн;

• пенсию в случае потери кормильца получают 5,76%, или 641 тыс. человек, – 3 249,94 грн;

• 5,43% пенсионеров, или 604,17 тыс. человек, получают пенсию за выслугу лет, средний размер которой составляет 4 763,29 грн.

• 0,65%, или 72,84 тыс. человек получают социальные пенсии, средний размер которой составляет 1 786,06 грн;

• 0,03%, или 3 538 человек, получают ежегодное пожизненное денежное содержание судьи, средняя сумма выплат которого составляет 67 961,39 грн.