Минэкономики спрогнозировало падение экспорта зерновых на 12 миллионов тонн (обновлено)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020/21 маркетинговом году (МГ) прогнозирует снижение экспорта зерновых до 45,4 млн тонн. Это на 20,5% меньше по сравнению с прошлым МГ.

Согласно прогнозному балансу Минэкономики, в частности, экспорт пшеницы сократится на 14,6% – до 17,5 млн тонн, кукурузы – на 22,4%, до 23,5 млн тонн и ячменя на 23,8% – до 3,82 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, общее производство зерновых и зернобобовых в этом маркетинговом году ожидается на уровне 65,5 млн тонн, что на 12% ниже показателя 2019/2020 МГ.

В том числе производство пшеницы сократилось по сравнению с минувшим МГ на 11,3% – до 25,1 млн тонн, кукурузы на 15,3% – до 30,3 млн тонн, проса на 2,8% – до 237 тыс. тонн, гречихи на 3,2% – до 103 тыс. тонн, производство ячменя сохранилось на уровне 7,75 млн тонн.

В Минэкономики прогнозируют, что потребление на внутреннем рынке зерновых в нынешнем МГ составит 20,59 млн тонн, из которых пшеницы – 7,99 млн тонн, кукурузы – 7,36 млн тонн, ячменя – 3,94 млн тонн, гречихи – 131 тыс. тонн, проса – 87 тыс. тонн, других зерновых – 856 тыс. тонн.

Согласно прогнозам министерства, к окончанию 2020/21МГ остатки зерновых составят 4,21 млн тонн, в том числе 1,5 млн тонн пшеницы, 1,5 млн тонн кукурузы, 500 тыс. тонн ячменя, 46 тыс. тонн проса, 24 тыс. тонн гречихи и 504 тыс. тонн других зерновых.

Как сообщалось, по результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 56,7 млн тонн зерновых и зернобобовых из которых кукурузы – 30,3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн, ржи – 8,2 млн тонн, ячменя – 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых – 791 тыс. тонн.

В 2018-2019 МГ экспорт зерновых составил 50,4 млн тонн.

Напомним, по результатам 2019-2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украина стала вторым экспортером в мире после США. По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2019-2020 МГ в рейтинге наибольших экспортеров зерновых Украина заняла 2 место по объему поставок ячменя, 4 - по кукурузе, 5 - по пшенице.

В Украине в 2020 году было собрано 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га. По данным Госстата, в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в Украине составил 75,1 млн тонн, в 2018 году - 70,1 млн тонн.