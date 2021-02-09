Компания Ахметова принудительно выкупит акции миноритариев бывшего комбината Лукьянова

Кипрская компания Vesco Limited, объединяющая глинодобывающий бизнес инвестиционной компании UMG Investments группы "СКМ" Рината Ахметова, принудительно выкупит акции у миноритариев ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" (ЧОК) по процедуре squeeze-out.

Согласно информации предприятия в системе НКЦБФР, соответствующее публичное безотзывное предложение (оферту) от Vesco Limited в ПАО "ЧОК" получили 8 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Vesco Limited принадлежит 67,87% акций ПАО "ЧОК" и вместе с аффилированным лицом ПАО "Запорожсталь", владеющим 24,99% акций, входящие в СКМ компании контролируют 92,86 уставного капитала комбината.

Акции будут выкупаться по цене 8,62 грн за одну акцию.

Как сообщалось, 10 декабря Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение компании Vesco Limited на покупку более 50% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" при условии выполнения покупателем ряда обязательств, в частности, по продаже сторонним покупателям при наличии спроса с их стороны не менее 50% годового объема реализации "ЧОК" по рыночным ценам. Напомним, АМКУ рассматривал эту сделку больше года.

После получения разрешения АМКУ Vesco Limited стала владельцам 67,87% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат".

Согласно данным в системе раскрытия информации Агентства развития инфраструктуры фондового рынка, до объевления о концентрации подконтрольному "Метинвесту" Рината Ахметова "Запорожскому металлургическому комбинату "Запорожсталь" принадлежало 24,99% акций ПАО "Часовоярский огнеупорный комбинат". Остальные крупные пакеты акций принадлежали семье бывшего народного депутата от Партии регионов в 2006-2014 годах Владислава Лукьянова.

Vesco Limited входит в состав "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова и объединяет предприятия "Веско", "Дружковское рудоуправление", "Огнеупорнеруд".

Компания является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.