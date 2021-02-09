Всемирный банк может выделить Украине $90 миллионов на вакцинацию

Министерство финансов Украины (Минфин), Министерство здравоохранения (Минздрав) и Всемирный банк обсуждают вопрос возможной реализации проекта "Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинация в Украине", согласно которому сумма займа для Украины будет составлять $90 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В ведомстве отметили, что приветствуют инициативу. "Однако, следует понимать, что это кредитные средства, а потому их направление должно быть обоснованым и рациональным. Кроме того, мы должны выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине", – заявил заместитель министра Роман Ермоличев.

Планируется, что показателем исполнения обязательств Украины в рамках проекта будет определенный процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию соответствующим количеством доз. То есть, при условии проведения вакцинации 10 млн людей из зоны риска, Украины сможет получить компенсацию в размере $30 млн.