Латвия запретила трансляцию 16 российских телеканалов

Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) решил исключить 16 телеканалов из списка, что ретранслируются на территории страны.

Согласно сообщению латвийского регулятора, решение вступит в силу в полночь 10 февраля, передает "Европейская правда".

В частности, NEPLP исключила из списка телеканалов: "REN TV Baltic", "NTV Mir Baltic", "Karusel International", "NTV Serial" ("НТВ Сериал"), "NTV Stilj" ("НТВ Стиль"), "НТВ право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "BOX TV" и "HD Life".

"Это решение было принято, потому что Совет не имеет информации о вышеупомянутом представителе распространения программ или представителях в Латвии, которые могли бы дать согласие от имени владельцев программ на распространение в Латвии, а также Совет не получил информацию от владельца о продлении распространение в Латвии", – сказано в сообщении.

Бывший правообладатель SIA "TEM LV" сообщил, что с 1 февраля у него больше нет прав на ретрансляцию этих телеканалов, такую ​​информацию также предоставили кабельные операторы.

NEPLP обратилось к возможному новому представителю по распространению программ с просьбой представить подтверждающие документы о правах на распространение вышеуказанных программ на территории Латвии, но никаких документов, подтверждающих такие права, получено не было.

Накануне, 8 февраля, в Латвии решили в год запретить трансляцию "Россия РТР" на территории страны за язык ненависти в отношении Украины.

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Все три телеканала приостановили эфирное вещание и доступны только в сети интернет.

Санкции также введены в отношении фактического собственника телеканалов нардепа Тараса Козака, который является ближайшим соратником и бизнес-партнером Медведчука, а также против двух чартерных авиакомпаний, предоставлявших самолеты для поездок Козака и Медведчука в РФ и оккупированный Крым.