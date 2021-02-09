Нацбанк сохранил критерии распределения банков на группы в 2021 году

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка (НБУ) определил критерии для распределения 73 работающих в Украине банков на группы на 2021 год.