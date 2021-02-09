Аукционный комитет изменил правила продажи электроэнергии "Энергоатома" и "Центрэнерго"

Аукционный комитет по продаже электроэнергии на рынке двусторонних договоров поручил "Украинской энергетической бирже" ограничить количество лотов, которые продавцы могут объединять в пакеты при проведении аукционов.

Соответствующие изменения в Регламент организации и проведения аукционов по продаже электроэнергии на УЭБ утверждены на заседании Аукционного комитета 4 февраля под председательством замминистра энергетики Юрия Бойко, сообщается на сайте Министерства энергетики.

Согласно решению комитета, количество лотов, которые продавец может выставить к одновременной продаже в позиции, не должно превышать 20% общего количества лотов в такой позиции и не более 50 лотов.

"Ограничение количества лотов, которые могут быть объединены в пакет лотов, и создание большего количества небольших лотов будет иметь положительное воздействие на повышение конкуренции, увеличение цены продажи электрической энергии на электронных аукционах и максимизацию получения прибыли государственными генерирующими предприятиями", ‒ отмечается в протоколе заседания.

Также Аукционный комитет на заседании 4 февраля утвердил график проведения электронных аукционов купли-продажи электроэнергии на 2021 год.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины на своем заседании 4 февраля утвердил обязательные для рассмотрения рекомендации Министерству энергетики по внесению изменений в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электроэнергии по двусторонним договорам на "Украинской энергетической бирже" с целью устранения искусственных барьеров для покупателей электрической энергии у государственной генерации.

АМКУ указывал, что в последнее время многие энерготрейдеры столкнулись с невозможностью купить нужное им количество электроэнергии на аукционах, поскольку продавцы отказывают им в продаже в пользу более крупных покупателей, даже если предложенная цена выше.

Напомним, в декабре государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

В том же месяце государственное ПАО "Центрэнерго" продало 3,27 млн МВт-ч электроэнергии со сроком поставки в первом квартале 2021 года компании, связанной с Игорем Коломойским, по цене 1160 грн за МВт-ч.