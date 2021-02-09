Минобороны в этом году ожидает поставку военной продукции на 10 миллиардов

Благодаря выполнению государственного оборонного заказа прошлого года в 2021 году ожидается поставка военной продукции на сумму более 10 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, заключенные в 2020 году контракты позволят Вооруженным Силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов, 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2 700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов.

По словам министра обороны Андрея Тарана, планирование мероприятий по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения происходило еще в 2020 году по действующему в то время законодательству. Сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "Об оборонных закупках" и осуществляется переход на планирование мероприятий и бюджета.

"Следует учитывать, что производство вооружения имеет длительный производственный цикл, к примеру, те же высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 млрд грн, мы обеспечили партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых, например, ГККБ "Луч", ГП ХКБМ им. В. Морозова, ГП "Искра" и других", - отметил Таран.