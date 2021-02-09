Импорт бензинов в январе вырос на 28%

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в январе 2021 года вырос на 28%, до 88,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69,3 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

Столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт откуда по сравнению с январем 2020 года вырос на 60%, до 77 тыс. тонн. В "А-95" объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем, передает enkorr.

Источник в белорусских нефтяных кругах сообщил, что порядка 30 тыс. тонн было приобретено украинскими компаниями по споту. В частности, сеть "БРСМ-Нафта" выкупила весь январский ресурс "Нафтана" в объеме 7 тыс. тонн, а также 3,5 тыс. тонн мозырского продукта, в результате нарастив поставку по сравнению с январем 2020 года в 4,5 раза.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов выступили сети ОККО и WOG – 25,8 тыс. тонн (рост в 2,5 раза) и 13,6 тыс. тонн (+33%) соответственно.

Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45,7% (9,3 тыс. тонн), до 11,2 тыс. тонн. Основная причина – значительное уменьшение закупок брендом ОККО. Сеть импортировала всего 100 тонн бензина против 10,1 тыс. тонн годом ранее.

Основными поставщиками польского ресурса в январе-2021 стали "Сокар Украина" (2,4 тыс. тонн), "Амик Украина" (2 тыс. тонн), "Глуско Украина" (1,9 тыс. тонн) и WOG (1,6 тыс. тонн).

Баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 году вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2,12 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1,02 млн тонн, а импорт прибавил 5,9% и составил 1,1 млн тонн.