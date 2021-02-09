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Фирма нардепа Ефимова сохранила выданное во времена Януковича разрешение на добычу угля

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Фирма нардепа Ефимова сохранила выданное во времена Януковича разрешение на добычу угля
Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу Государственной службы геологии и недр на отмену судом ее Приказа о приостановлении действия спецразрешения ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" на добычу угля.

Соответствующее постановление Кассационный административный суд в составе Верховного Суда принял 1 февраля, пишут Наші гроші.

ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" еще в 2012 году получило специальное разрешение №5615 на добычу угля в пределах поля действующей шахты №1-3 "Новогродовская" госпредприятия "Селидовуголь" и участка Новогродовский Глубокий.

Из-за невыполнения условий выданного спецразрешения в мае 2018 года Госгеонедр издало приказ №160 о приостановке действия спецразрешения. После этого частная фирма "Шахта 1-3 "Новогродовская" обратилось с иском в суд об отмене приказа.

В 2019 году Окружной админсуд и Шестой апелляционный административный суд иск этот удовлетворили, но в том же году Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение из-за неполного выяснения обстоятельств, которые легли в основу приказа Госгеонедр.

По результатам нового рассмотрения первая инстанция и апелляция вынесли те же решения в пользу частной фирмы, указав что, например, протокол Комиссии не является допустим доказательством совершения истцом нарушений в сфере недропользования. А сама Госгеонедр не провела ни одной проверки на предмет изучения соблюдения фирмой условий спецразрешения.

В свою очередь Верховный Суд подтвердил, что приказ №160 Госгеонедр о приостановлении действия спецразрешения не содержит "мотивировки его издания". А уже конкретные примеры нарушения фирмой условий недропользования были должностными лицами обнародованы во время судебных разбирательств, а не в процессе подготовки приказа №160.

Кроме того, в рамках другого судебного процесса фирме удалось восстановить действие спецразрешения. В частности, суды установили, что "Шахта 1-3 "Новогродовская" устранила все нарушения для пользования недрами. Поэтому Верховный суд признал решение предыдущих судов законными и оставил кассационную жалобу Госгеонедр без удовлетворения. Суд указал, что его постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Как сообщалось, в октябре 2019 года совладельцами ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская", которая работает на угольных пластах, ранее принадлежавших одноименной государственной шахте ГП "Селидовуголь", стали народный депутат Максим Ефимов и гендиректор ПАО "Донбассэнерго" Эдуард Бондаренко. Еще 50% остается у Валерия Атанова из оккупированной Макеевки, который в 2018 году стал единоличным владельцем "Шахта 1-3 "Новогродовская".

ООО "Шахта 1-3 Новогродовская" была создана в начале 2012 года – за несколько месяцев до получения спецразрешения на добычу угля на пластах одноименной государственной шахты сроком 20 лет. Изначально ее контролировало окружение Александра Януковича, сына беглого экс-президента.

Известно, что суд по иску ООО "Шахта 1-3 "Новогродовская" признал заключенным договор между этой фирмой и обособленным подразделением" Шахта 1-3 "Новогродовская" ГП "Селидовуголь".

Согласно этому договору государственные шахтеры должны добывать уголь для частной фирмы на условиях самой фирмы. При этом для добычи государственного угля государственные шахтеры будут арендовать оборудование у частников.

В августе шахта подала апелляцию на это решение, но сразу ее отозвала. Судебный реестр не содержит информации о повторной подаче апелляции.

Также ранее Максим Ефимов подтвердил, что его семья через британскую фирму Fineroad business llp контролирует ООО "Амадеус Ко", владеющей КВЦ "Парковый". Ранее британской фирмой владел Яшар Ходжаев - фигурант уголовного дела о легализации средств семьи Януковича.

Джерело:  Наші гроші
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