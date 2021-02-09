Российский "Газпром" потерял 40% доходов от экспорта газа из-за падения цен

Доходы компании "Газпром" от экспорта природного газа в 2020 году снизились на 39,6% в сопоставлении с 2019 годом и составили $25,25 млрд.

Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы России, передает enkorr

Физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7%, – до 199,2 млрд кубометров.

В том числе в декабре экспорт газа составил 19,7 млрд кубометров (+7,6% в месячном выражении) на общую сумму $3,09 млрд (на 8,4% больше, чем в ноябре 2020 года).

В декабре 2020 года средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до $156,6/тыс. кубометров против $155,48/тыс. кубометров в ноябре и $145/тыс. кубометров в октябре 2020 года. В сентябре средняя стоимость составляла $123 тыс. кубометров, в августе – $92, в июле – $86, в июне – $82, в мае – $94 за тысячу кубометров.

Экспорт нефти из России по итогам прошлого года сократился на 40,8% – до $72,37 млрд тонн. В физическом выражении экспорт снизился на 11,4% – до 238,61 млн тонн.