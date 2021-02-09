"Артемсоль" купила 1800 тонн бумаги на 60 миллионов

ГП "Артемсоль" Минэкономразвития 1 февраля заключило соглашение с ООО "Инвест Трейд Групп" о закупке бумаги на 60,92 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, на текущий год заказали поставку в Соледар Донецкой области 1 778 тонн бумаги в рулонах. При этом в тендерной документации не конкретизирована цена за единицу для разных видов заказанной бумаги.

Столичной "Инвест Трейд Групп" владеет и управляет Юлия Валуева из села Гореничи под Киевом. От основания в 2017 году уставный капитал фирмы вырос со 100 тыс. грн до 1 млн грн. С тех пор она получила подрядов исключительно у "Артемсоли" на 484,88 млн грн.

В марте 2018 года прокуратура начала уголовное производство против должностных лиц "Артемсоли". По данным следствия, они заключили ряд договоров с различными фирмами на поставку товаров по значительно завышенным ценам. Среди этих фирм были так называемые "транзитеры", "налоговые ямы" и "конвертационные центры".

По данным следствия, в частности, в январе 2018 года "Артемсоль" купило упаковку для соли и мешочную бумагу на 780 тыс. грн у фирмы "Инвест Трейд Групп".

В свою очередь в пресс-службе "Инвест Трейд Групп" заявили, что в ходе расследования прокуратура никакой информации о ее деятельности не запрашивала, а компания лишь фигурировала в списке контрагентов "Артемсоли" в расследовании, начатом по факту незаконных действий должностных лиц госпредприятия. При этом в компании подчеркивают, что все ее операции по поставке товаров подтверждаются соответствующими документами.

"В связи с этим, общество не является участником указанного производства и, согласно нашей информации, указанное криминальное производство закрыто", – отмечается в письме компании в адрес БизнесЦензора.