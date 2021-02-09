Инфляция ускорилась в январе до 6,1% из-за подорожания коммуналки, – Госстат

Рост потребительских цен в январе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,3% после роста на 0,9% в декабре 2020 года. В годовом измерении, по сравнению с январем 2020 года, инфляция составила 6,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Базовая инфляция в январе, по сравнению с предыдущим месяцем, составила 0,3%, а в годовом измерении – ускорилась до 5% с 4,5% по итогам декабря.

Согласно подсчетам Госстата, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 15,4%) подорожали яйца. На 6,5-1% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, сыры. В то же время на 1,3% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,9%.

В то же время одежда и обувь подешевели на 4%, в т.ч. обувь – на 4%, одежда – на 3,9%.

"Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 6% произошел в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию – на 17,3%, водоснабжение – на 10,9 %. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ", – отмечает Госстат.

Цены на транспорт в январе выросли на 1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,3%, автомобилей – на 1%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году. В частности, в декабре 2020 года рост цен составил 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в ноябре инфляция составляла 1,3%, в октябре – 1%, в сентябре – 0,5%.

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 год прогноз инфляции на уровне 7,3%.