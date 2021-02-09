Авиакомпания SkyUp сократила перевозки пассажиров из-за пандемии на 27%

Авиакомпания SkyUp в 2020 году перевезла 1,25 млн пассажиров, что на 26,9% меньше, чем в 2019 году (1,71 млн человек).

Как сообщает пресс-служба перевозчика, в прошлом году было выполнено 8,7 тыс. рейсов, тогда как годом ранее – 12,2 тыс.

Согласно сообщению, несмотря на то, SkyUp начала прошедший год с в два раза большим флотом, чем в 2019 году (2019 год компания начинала с пятью самолетами и только в декабре получила десятый), из-за пандемии и локдауна ей не удалось достичь и половины от запланированного на год объема перевозок пассажиров.

В компании также сообщили, что с апреля и до конца 2020 года грузовыми и пассажирскими рейсами было доставлено 1624 тонны грузов.

Кроме того отмечается, что несмотря на сокращение операционной деятельности в 2020 году, компании удалось сохранить штат своих сотрудников почти в полном составе: на 1 января 2021 года он составлял 856 человек.

На сегодня флот SkyUp состоит из 11 самолетов, однако несколько из них авиакомпания в конце 2020 года отправила на хранение.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!