"Укрзализныця" договорилась о сотрудничестве с оператором железных дорог Италии

"Укрзализныця" и Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A. - государственная компания Италии, что работает в области инфраструктуры и услуг железнодорожной сети, - подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает пресс-служба украинской компании, основной целью подписанного меморандума является рассмотрение сторонами возможности и путей сотрудничества в железнодорожной отрасли.

В частности, взаимодействие планируется в таких направлениях, как анализ и рассмотрение технических и инновационных решений для возможного внедрения на железнодорожном транспорте и инфраструктуре, при этом особое внимание планируется уделить проектам скоростных линий. Также в рамках сотрудничества предполагается обучение и повышение квалификации железнодорожного персонала обоих сторон, тренерская программа и двусторонние консультации.

Для содействия реализации меморандума предусматривается создание совместной рабочей группы экспертов.