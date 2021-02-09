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Кабмин решил создать централизованное хранилище для данных госреестров

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Кабмин решил создать централизованное хранилище для данных госреестров
Кабинет министров принял постановление "О реализации экспериментального проекта по функционированию Национального центра резервирования государственных информационных ресурсов".

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, постановление предусматривает создание Национального центра, который будет хранить данные государственных информационных ресурсов на случай возможных кибератак.

Это государственные реестры, базы данных органов власти и их информационно-аналитические системы, связанные с предоставлением услуг гражданам.

"В условиях гибридной войны вероятность киберугроз и киберинцидентив намного выше, а потому вопрос предотвращения или уменьшения подобных рисков является приоритетной задачей. Поэтому, резервируя государственные данные, мы обезопасимся от потери этих данных или попыток их получить", – отметил глава Минцифры Михаил Федоров.

Согласно постановлению, Национальный центр будет заниматься обеспечением непрерывности работы государственных информационных ресурсов, резервного копирования информации, обеспечением надежного функционирования серверов, системы хранения данных и контроля за статистическим данным работы физической защиты объектов, системы управления и мониторинга.

"Если разъяснить простым языком, то теперь будет урегулирован механизм хранения государственных данных. Должно функционировать так называемое хранилище для резервного хранения всех документов, данных государственного значения. И в случае удаления или повреждения с ресурса можно будет восстановить все необходимое", – добавил председатель Госспецсвязи Юрий Щегол.

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