Кабмин введет адаптивный карантин по регионам до конца февраля, – Минздрав

Адаптивный карантин в Украине начнет действовать с середины или конца февраля.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве 9 февраля, передает Интерфакс-Украина

"Мы предложим правительству новый "светофор" – зоны эпидемиологической опасности, которые будут существовать в стране уже в середине-конце февраля. Это будет несколько зон – три или четыре", – сказал Ляшко.

Как отметил Ляшко, что ключевым в новом адаптивном карантине будет способность системы здравоохранения предоставлять помощь.

"Когда мы говорим об уровнях эпидопасности, которые мы хотим внедрить в адаптивном карантине, они в первую очередь будут касаться не карантинных ограничений, внедряемых на той или иной территории, – они будут показывать органам местного самоуправления, бизнесу наличие риска дальнейшего развития эпидемии в регионе", – добавил замминистра.