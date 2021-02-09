Потери Украины от закрытия школ составят до 0,5% ВВП в год, – Всемирный банк

Потери обучения из-за закрытия школ в результате пандемии могут сократить дальнейшие доходы Украины до 0,5% ВВП в год.

Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" сказал руководитель практики по вопросам образования в Европе и Центральной Азии Всемирного банка Гарри Патринос.

"Посмотрите на Украину: мы видим, что если школы были закрыты четыре месяца в среднем по стране, то обучение было потеряно на 8%. Это огромные потери. И более того, процент учеников и студентов, которые будут показывать плохие результаты обучения будет расти на 10%. Это нас очень волнует. Мы оцениваем, что эти студенты и учащиеся, особенно из более незащищенных слоев населения, более подвержены таким воздействиям. В Украине мы знаем, что потери обучения могут сократить дальнейшие доходы до 0,5% ВВП в год. И это приводит к потерям в экономике, конечно. На мировом уровне эти цифры огромны - ежегодное сокращение ВВП национального дохода на 0,8% в год для стран", - сказал Патринос, передает Укринформ.

По словам Патриноса, пандемия привела к закрытию школ в 45 странах Европы, и Центральной Азии, это коснулось более 100 млн учащихся и студентов.

Потери обучения почувствовали даже страны с высоким уровнем дохода, такие, как Великобритания, Бельгия, Швейцария, в этом больше всего страдали ученики и студенты из малоимущих семей.

Также перерывы и изменения в формате обучения влияют на будущие заработки учащихся и студентов.

"Мы оцениваем что потери будущих заработков будут очень высокими - до $21 тыс. в богатых странах, $30 тыс. - в странах со средним доходом, и больше - в бедных странах. И учитывая тот факт, что 1,5 млрд учащихся должны быть в школах, но не были, эти потери будут серьезными - $360 млрд в странах с низкими уровнем доходов и до $5 трлн - в богатых странах. Это все потери обучения или нехватки обучения", - сказал Патринос.

По его словам, правительства стран должны уделять внимание разработке программ восстановления образования, защищать бюджеты на образование, а также переносить часть обучения в цифровой формат.