Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 13 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 9 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 13,09 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, шестимесячные облигации были размещены на 514,55 млн грн. Благодаря ограничению спроса, который достигал 1,8 млрд грн, Минфин смог удержать ставку по ним на уровне 8,89% годовых.

От продажи облигаций сроком обращения один год поступило 901,66 млн грн под 11,15% годовых, тогда как неделей ранее Минфин размещал такие бумаги под 11,4%.

ОВГЗ с погашением через полтора года размещены на 4,05 млрд грн под 11,74% годовых, двухлетние облигации – на 398,25 млн грн под 11,9% годовых.

От размещения трехлетних облигаций поступило 537,78 млн грн под неизменные 12,15% годовых, шестилетние ОГВЗ размещены на 964,26 млн грн под 12,5%.

Кроме того, номинированные в долларах США облигации с погашением через 14 месяцев Минфин разместил на $206,84 млн под 3,9% годвых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже ОВГЗ 2 февраля привлекло 5,29 млрд грн. При этом удалось снизить ставку по годичным облигациям до 11,40%, тогда как доходность по другим бумагам несколько выросла.