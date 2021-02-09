Критически низкие запасы угля на ТЭС сократились еще на 18%, – "Укрэнерго"

За неделю с 1 по 7 февраля запасы угля газовых марок на складах ТЭС уменьшились на 18% или на 52,9 тыс. тонн – до 240 тыс. тонн, тогда как антрацитового угля практически не изменились, увеличившись на 0,5 тыс. тонн, до 144,4 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.

При этом, около 49% запасов угля (188 тыс. тонн) сосредоточено только на двух ТЭС – Луганской и Славянской.

При этом среднесуточное потребление электроэнергии на прошлой неделе в рабочие дни увеличилось на 1,3% относительно предыдущей недели – до 478,6 млн кВт-ч, а в выходные – на 3,1%, до 474,4 млн кВт-ч.

По сравнению с прошлым годом среднесуточное электропотребление в рабочие дни увеличилось на 5,2%, а в выходные – на 4,3%.

В условиях значительного снижения средней температуры воздуха НЭК "Укрэнерго" обеспечивает балансировку энергосистемы и соблюдение ее операционной безопасности всеми доступными средствами.

В частности, энергоблоки теплоэлектростанций ПАО "Центрэнерго" (Углегорская ТЭС, Трипольская ТЭС, Змиевская ТЭС) работают на резервном топливе (газ), а эксплуатация ГЭС Днепровского каскада проводится с максимальной экономией гидроресурсов для обеспечения при необходимости увеличения производства гидрогенерации.

"Дополнительным фактором балансировки энергосистемы в непростой период пиковой нагрузки является импорт электроэнергии в ОЭС Украины, которым частично компенсируется дефицит генерирующих мощностей на ТЭС и АЭС", – отмечается в сообщении.

Кроме того, 2 февраля с 09:00 до 20:00 был активирована аварийную помощь от энергосистемы Беларуси общим объемом 6,6 млн кВт-ч для покрытия дефицита электроэнергии в ОЭС Украины.

Сейчас "Укрэнерго" не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей, то есть оператор системы передачи не планирует введение графиков аварийного отключения (ГАВ) и ограничения мощности (ГОП).

"Вместе с тем обращаем внимание, что для стабилизации прохождения периода холодов с низким уровнем запасов угля на ГК ТЭС и ограниченным количеством работающих блоков АЭС важно не допускать аварийных отключений значительного объема генерации наподобие ситуации с Запорожской ТЭС, которая имела место 3 февраля", – подчеркивают в компании.

"Укрэнерго" отмечает, что объемы производства электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях (СЭС и ВЭС) на прошлой неделе неделю упали еще на 31,8% – до 104,1 млн кВт-ч. В том числе 63,8% от общего объема выработали ВЭС (66,5 млн кВт-ч). При этом с начала февраля ВЭС выработали на 44,6% меньше прогнозного значения, а СЭС – на 55,7% меньше прогноза.