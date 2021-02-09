Потребление электроэнергии населением выросло в январе на 8,3%

Потребление электроэнергии в Украине в январе 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 3,7% (на 513,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 14,48 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии в январе возросло на 5,8% (на 636,6 млн кВт-ч) – до 11,66 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 5,2% – до 4,4 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 2,35 млрд кВт-ч (+1,6% к январю 2020 года), топливная – 296,8 млн кВт-ч (+1%), машиностроительная – 349,5 млн кВт-ч (+13,7%), химическая и нефтехимическая – 380,3 млн кВт-ч (+14,4%), пищевая и перерабатывающая – 365,5 млн кВт-ч (+2,5%), строительных материалов – 190,9 млн кВт-ч (+26,4%), другая – 471,3 млн кВт-ч (+8,6%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 332,6 млн кВт-ч (+11,1%), транспортные – 572,3 млн кВт-ч (-5,2%), строительные – 107,1 млн кВт-ч (+10,4%).

Население страны в январе 2021 года потребило 3,95 млрд кВт-ч (+8,3%), коммунально-бытовые потребители – 1,52 млрд кВт-ч (+5%), другие непромышленные потребители – 776,4 млн кВт-ч (+4,3%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии январь 2021 года к январю 2020 года снизилось до 37,8% с 38%, а доля населения – увеличилась до 33,9% с 33,1%.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3 млрд 842,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146,39 млрд кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2,56 млрд кВт-ч), до 117,66 млрд кВт-ч.