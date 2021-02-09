"Энергоатом" обвинил Восточный ГОК в невыполнении контракта на поставку уранового концентрата

С начала 2021 года "Энергоатом" направил госпредприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) 245 млн грн в качестве предоплаты за поставки уранового оксидного концентрата (УОК), однако получил продукции только на 112,4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", в январе ВостГОКу было перечислено 195 млн грн, а в феврале – еще 50 млн грн.

"Учитывая то, что месячный фонд заработной платы Восточного горно-обогатительного комбината составляет около 110 млн грн, перечисленных "Энергоатом" средств вполне достаточно для выплаты зарплаты работникам ВостГОК не только за январь, но и за февраль", – подчеркивается в сообщении.

В "Энергоатоме" уточнили, что по действующему договору ВостГОК в течение 2020 года и первого квартала 2021 года должен был поставить 1000 тонн уранового оксидного концентрата на условиях авансовой предоплаты.

При этом "Энергоатом" авансом оплатил ВостГОК за 901,6 тонны – 3,15 млрд грн (с НДС). А ВостГОК состоянию на 9 февраля фактически отгрузил лишь 654,4 тонны УОК – на 2,29 млрд грн (с НДС). Таким образом, ВостГОК еще должен поставить 247,2 тонн концентрата стоимостью 863,9 млн грн.

Как сообщалось, госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" с 7 декабря объявило о переходе в режим работы "простой". О возобновлении работы предприятие сообщило только 12 января.

Напомним, в конце ноября 2020 года и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что правительство рассматривает возможность передачи ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" госпредприятию НАЭК "Энергоатом". В то же время Бойко заявил об отсутствии конфликта между НАЭК и ВостГОКом.

"Конфликта нет. Есть задержка платежей за урановый концентрат, чему есть объективные объяснения. Если в старом рынке задолженность перед "Энергоатомом" была сформирована на уровне 11,7 млрд грн, то в новом, за последние 6-7 месяцев, она уже составляет 8,5 млрд грн, что не может не сказаться на сроках расчетов", – говорил глава Минэнерго.

Напомним, "Энергоатом" недавно заявил, что не признает претензии ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" по поводу несвоевременных расчетов компании за урановый концентрат, который НАЭК закупает в соответствии с долгосрочным договором, заключенным в ноябре 2019 года.

В прошлом году Министерство энергетики и окружающей природной среды отказалось от планов присоединения "ВостГОКа" к "НАЭК "Энергоатом".

Восточный горно-обогатительный комбинат – единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата.