Минрегион анонсировал полное обновление действующих строительных норм

Министерство развития громад и территорий разработало проект Концепции развития системы технического регулирования и нормативного обеспечения в строительстве на следующие 10 лет.

Об этом говорится в сообщении Министерства.

"Предложенный подход предусматривает полное обновление действующих ГСН (государственных строительных норм), которые будут ориентированы на параметрический метод нормирования, обеспечение инклюзивности, инновационные нововведения, будут учитывать внедрение BIM-технологий и жизненный цикл объекта строительства от проектирования до ликвидации", – заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Как указывается в проекте документа, его реализация позволит также минимизировать технические риски, связанные с проектированием, строительством, эксплуатацией и ликвидацией объектов, за счет использования качественной, экологичной и энергоэффективной продукции.

Утвержденная концепция будет реализовываться до 2031 года. За этот период планируется принять не менее 90% европейских стандартов на стройпродукцию.

Проект концепции Минрегион разместил на своем сайте для обсуждения.