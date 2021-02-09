Pegasus Airlines летом запустит прямые рейсы из Запорожья в Бодрум

Лоукост Pegasus Airlines открыл продажи на прямые рейсы из Запорожья на турецкий курорт Бодрум на берегу Эгейского моря.

Согласно обнародованному расписанию, авиакомпания запустит маршрут 6 июня и будет его выполнять до 24 октября включительно раз в неделю, передает avianews.com.

Вылеты из Бодрума по субботам в 23:45 с прилетом в Запорожье в 01:55. Рейсы из Запорожья запланированы по воскресеньям на 02:35 с прилетом в Бодрум в 04:45.

Авиакомпания позволяет комбинировать прямые рейсы и рейсы с пересадкой, которые выполняются в другие дни. Например, в одну сторону пассажир может полететь напрямую, а в другую через аэропорт Стамбула.

Минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы Запорожье-Бодрум начинается от $120 в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади. Билет по самому низкому тарифу с багажом стоит от $128 в одну сторону.

Сейчас Pegasus Airlines выполняет прямые рейсы из Запорожья в стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен в азиатской части города.