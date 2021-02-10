Windrose с 14 февраля открывает грузовое авиасообщение между Киевом и Гонконгом

Авиакомпания Windrose с 14 февраля 2021 года откроет регулярное грузовое авиасообщение между Киевом и Гонконгом.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Как сообщается, с 14 февраля по 27 декабря 2021 года грузовые рейсы по маршруту Киев-Гонконг-Киев будут выполняться по воскресениям из Киева в Гонконг и по понедельникам в обратном направлении.

"Windrose Airlines надеется, что открытие этой программы поможет всем участникам рынка ускорить доставку грузов как из Гонконга в Киев, так и впоследствии из Киева в Гонконг", - отмечается в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться на самолете Airbus A330-200 P2F, который модифицирован под грузовые перевозки.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Windrose взяла в "мокрый" лизинг Airbus A330 выполнения грузовых рейсов из Киева в Нью-Йорк и Гонконг.

"Укрпошта" в партнерстве с авиакомпанией Windrose в ноябре 2020 года в рамках новой чартерной программы осуществили четыре прямых рейса в США, доставив более 120 тонн экспортных отправлений.

Авиакомпания Windrose Airlines в начале ноября получила разрешение Госавиаслужбы на выполнение постоянных чартерных маршрутов в США. Основные рейсы будут выполняться самолетом Airbus A330-200 P2F, который модифицировано под грузовые перевозки.