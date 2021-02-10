Украина за январь увеличила производство электроэнергии 1,1%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе 2021 года увеличилось на 1,1% (на 156,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 14,26 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.

Атомные электростанции (АЭС) в январе снизили выработку электроэнергии на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 7,15 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 2,72 млрд кВт-ч (-9,8% к январю 2020 года), Южно-Украинской – 1,9 млрд кВт-ч (-13,9%), Ривненской – 1,82 млрд кВт-ч (-1,1%), Хмельницкой – 0,72 млрд кВт-ч (-4,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 12,6% – до 5,61 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС увеличили производство 20,9% – до 4,07 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 4,6%, до 1,54 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) нарастили производство на 12,6% – до 0,73 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции снизили на 6,3% – до 0,14 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло на 21,5% – до 0,63 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 50,2% (в январе 2020 года – 55,4%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 39,4% (35,3%), ГЭС и ГАЭС – 5,1% (4,6%), блок-станций – 1% (1,1%), альтернативных источников – 4,4% (3,7%).

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе 2021 года снизился на 9,6% (на 346,7 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,27 млн Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5,16 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,81 млрд кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76,2 млрд кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39,55 млрд кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12,79 млрд кВт-ч (+17,6%), ГЭС и ГАЭС – 7,58 млрд кВт-ч (-3,7%), блок-станции – 1,85 млрд кВт-ч (+4,3%), "зеленые" (ВЭС, СЭС, биомасса) – 10,84 млрд кВт-ч (+2 раза).