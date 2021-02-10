Qatar Airways с 21 февраля увеличит число полетов в Киев

Авиакомпания Qatar Airways объявила об увеличении числа полетов из Дохи в Киев с 21 февраля 2021 года.

В дополнение к четырем еженедельным рейсам по понедельникам, средам, пятницам и субботам авиакомпания добавит пятую частоту по воскресеньям, передает avianews.com.

Qatar Airways планирует использовать на маршруте Киев-Доха Airbus A320 в компоновке на 12 мест бизнес-класса и 120 мест эконом-класса. На рейсах в Украину авиакомпания ставит авиалайнеры с креслами в бизнес-классе, которые раскладываются в горизонтальную кровать.

Qatar Airways возобновила полеты в Киев в декабре 2020 года с частотой три рейса в неделю. В январе 2021 года авиакомпания добавила четвертую частоту.

До введения карантинных ограничений авиаперевозчик совершал 14 еженедельных рейсов между Киевом и Дохой.

Qatar Airways делает ставку на развитие транзита через свой базовый аэропорт в столице Катара и предлагает стыковки в десятки городов. К концу марта 2021 года авиакомпания намерена восстановить свою маршрутную сеть до 130 направлений.