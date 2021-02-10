Сумма вкладов физлиц в банках Фонда гарантирования за год возросла на 28%

Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физлиц по состоянию на 1 января 2021 года составила 607,56 млрд грн, что на 28,1% больше, чем по состоянию на 1 января 2019 года (474,44 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно данным Фонда, к началу 2021 года вклады физлиц в банках-участниках Фонда в гривне увеличились 17,9%, или на 77,88 млрд грн, до 357,36 млрд грн, в инвалюте – на 18%, или 55,24 млрд грн, до 250,2 млрд грн.

Фонд гарантирования отметил, что по состоянию на 1 января 2021 года средства 98% вкладчиков (в размере от 10 до 200 тыс. грн) в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладами. Общая сумма этих вкладов составляет 238,65 млрд грн.

В сообщении указывается, что доля физических лиц-предпринимателей в структуре вкладчиков на начало года составляла 3,3%, а сумма их вкладов – 53,65 млрд грн (8,8% от общей суммы).

К началу текущего года участниками Фонда гарантирования являлись 73 банка.