В Украине зафиксировали рекордное за 6 лет потребление электроэнергии, – Герус

В Украине зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Telegram.

"В эти дни февраля наблюдается самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет. Основная причина - морозы. Как следствие, утренние и вечерние пики потребления электроэнергии практически превратились в один длинный пик, который длится с 7 утра до 23 вечера", - написал Герус..

По его словам, чтобы покрыть этот пик, особую роль выполняют гидроаккумулирующие электростанции "Укргидроэнерго", которые ночью закачивают воду, а в течение дня ее используют для производства электроэнергии.

Также на 07:00-23:00 приходятся основные объемы импорта электроэнергии, что помогает растянуть использование воды на ГАЭС до позднего вечера.

"Наибольший пик потребления вчера пришелся на 18:00 и составил 23 435 МВт. Объем генерации ГЭС/ГАЭС на этот час составил 2566 МВт, то есть более 10%", - добавил Герус.

Как сообщалось, за неделю с 1 по 7 февраля запасы угля газовых марок на складах ТЭС уменьшились на 18% или на 52,9 тыс. тонн - до 240 тыс. тонн, тогда как антрацитового угля практически не изменились, увеличившись на 0,5 тыс. тонн, до 144,4 тыс. тонн.

В "Укрэнерго" заявляли, что запасы угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых, а ситуация в этой сфере остается критической.