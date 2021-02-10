Минцифры предлагает начать сбор заявлений от украинцев на вакцинацию от коронавируса

Министерство цифровой трансформации Украины предлагает начать сбор заявлений от граждан на вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 10 февраля.

"Мы советуем Министерству здравоохранения (у нас сегодня будет следующая часть этих переговоров), чтобы мы через уже популярные продукты - портал "Дия" или приложение (мы точно решим это в ближайшие дни) - начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться. Таким образом мы сможем спрогнозировать реальный спрос в разных регионах и даже в разных районах каждого города. Исходя из этого можно будет спрогнозировать логистику вакцины и процесс записи на конкретную дату", - сказал Федоров, передает Интерфакс-Украина.

Федоров подчеркнул, что на данный момент существует реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам - E-Health.

"Там уже более 29-30 млн украинцев, которые обратились к семейным врачам, которые обслуживаются через медицинские электронные системы. Это один из наилучших реестров в нашей стране. Он разработан Министерством здравоохранения и Национальной службой здоровья Украины. На базе этого реестра доразработан модуль, который связан с вакцинацией, благодаря работе и НСЗУ, и Министерства здравоохранения. Вся информация должна собраться в этом модуле, на базе этого реестра", - пояснил Федоров.

По его словам, очень важно спрогнозировать, какова будет реальная потребность на каждом этапе вакцинации, в каждом регионе, в каждом городке, и понимать, какая будет поставка вакцины для того, чтобы правильно организовать все логистические процессы.

"Со своей стороны как министерство, которое отвечает за технологии, мы понимаем, как очень удобно, без заявлений, без очередей, предложить украинцам записаться на процесс вакцинации, и сказать о том, что они хотят проходить вакцинацию", - добавил министр.