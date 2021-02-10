ДТЭК Ахметова хочет купить у государства акции "Одессаоблэнерго"

ДТЭК заинтересован в покупке принадлежащих государству 25% акций АО "Одессаоблэнерго".

Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко на пресс-конференции в Киеве 10 февраля, передает Интерфакс-Украина

По словам Тимченко, ДТЭК также будет рассматривать варианты и условия продаж других электросетевых активов в Украине и странах ЕС.

Как сообщалось, в мае 2019 энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,29% акций АО "Одессаоблэнерго" и 94% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Сейчас холдингу "ДТЭК Сети" принадлежит 70,42% акций "Одессаоблэнерго".

Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова: "ДТЭК "Днепровские электросети", "ДТЭК "Киевские электросети", "ДТЭК "Донецкие электросети", "ДТЭК "Киевские региональные электросети", "ДТЭК "Одесские электросети" и "ДТЭК "Высоковольтные сети".

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.