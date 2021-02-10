Минэкономики предложило сохранить сниженную норму отчисления чистой прибыли для "Ощадбанка"

Министерство экономики предлагает оставить на уровне 50% выплату дивидендов государственными предприятиями по итогам работы в 2020 году, а также оставить норматив в 30% отчислений чистой прибыли для "Ощадбанка" и 75% – для "Приватбанка".